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00:01, 17 июля 2025Путешествия

«Женская сила здесь настоящая». Россияне нашли в Латинской Америке страну безопаснее Мексики. Чем она их удивила?

Россиянка описала Гватемалу словами «нищета — не эстетичная, а реальная»
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

По данным National Geographic, государство Латинской Америки Гватемала вошло в топ лучших стран для путешествий в 2025 году. Несмотря на то что туризм и экономика страны развиваются, многие ее жители находятся за чертой бедности, а 50 процентов детей в возрасте до пяти лет вовсе страдают от острого недоедания. Однако эта страна все равно пользуется спросом у путешественников из России. Что именно привлекает туристов в Гватемале — читайте в материале «Ленты.ру».

Чтобы побывать в древней колыбели майя, придется шагать по колено в грязи

Любители туризма по приезде чаще всего отправляются на местный вулкан Фуэго, он является одним из самых активных в мире. Дорога у нему простирается через муниципалитет Антигуа с многочисленными кофейными плантациями и лесами, полными фруктов. На территории страны располагается более 30 вулканов, особой популярностью пользуются также извергающиеся исполины Пакая и Санта-Мария.

Вулкан Фуэго

Вулкан Фуэго

Фото: kinbari9 / Shutterstock / Fotodom

Гватемала полна древних достопримечательностей, связанных с поселениями индейцев майя, которые занимали эту территорию еще в I веке нашей эры. Здесь до сих пор идут раскопки, например, в древнем городе Тикаль, который расположен в самой северной провинции страны — Эль-Петен. Там же находятся руины поселения Эль-Мирадор.

Попасть туда и прикоснуться к древней цивилизации может каждый желающий. Однако бывалые путешественники предупредили: в поход лучше брать лошадей и мулов, на машине туда не добраться. Отважные туристы провели пять дней экскурсии по колено в грязи.

Но если преодолеть трудности похода, награда будет достойная — в конце пути ждет 72-метровая пирамида Ла-Данте, открытая миру еще в 1926 году. Ее возраст оценивается примерно в 2,3 тысячи лет, это главная визитная карточка страны.

Вид на древнюю пирамиду Ла-Данта, расположенную в северной провинции Гватемалы Эль-Петен

Вид на древнюю пирамиду Ла-Данта, расположенную в северной провинции Гватемалы Эль-Петен

Фото: Raphael Rivest / Shutterstock / Fotodom

Гватемала — не Европа, престижно отдохнуть не получится

В вопросах современного уклада жизни эта страна, наряду со своими латиноамериканскими соседями — Мексикой, Гондурасом, Сальвадором и Белизом, остается бедной, а это, в свою очередь, приводит к криминальным инцидентам с туристами. Российские путешественники отметили, что это государство менее опасно для приезжих, чем Мексика, но расслабляться не стоит.

Ехать сюда «пожить как в Европе» — не стоит. Здесь нужно держать ухо востро, рюкзак поближе и не строить иллюзий

Марина Ершовароссийская путешественница

Попасть в Гватемалу проще всего через границу Мексики или Белиза, для этого нужны минимальные затраты. «На границе отдали 25 долларов (1,9 тысячи рублей), провели полтора часа в очередях — и все. Гватемала, встречай нас с распростертыми объятиями!» — рассказал тревел-блогер Александр.

Однако приезжих может шокировать одна особенность, связанная с «тарифом на туризм». Дело в том, что местные жители легко отличают туристов от своих по цвету кожи — все «белые» считаются выходцами из «Гринголандии» (так они называют США), а значит, имеют при себе деньги. Поэтому в путешествии по Гватемале отдыхающим европейцам платить за все придется в два, а то и в три раза больше, чем платят коренные жители, — это повсеместная норма.

Город Эскипулас в Гватемале

Город Эскипулас в Гватемале

Фото: Camilo Freedman / APHOTOGRAFIA / Getty Images

Так, «туристический тариф» распространяется на вход в природные парки, достопримечательности и горячие источники. Помимо этого, нищета толкает местных жителей быть настойчивыми с приезжими: они будут тянуть руки и даже стучать по стеклу машины, чтобы стрясти с иностранцев хотя бы копейку.

Тех путешественников, которые предпочитают арендовать автомобиль, поджидает неприятный сюрприз в виде отсутствия цивилизованных дорог. Многие трассы, которые начинаются красиво, чаще всего здесь в середине пути превращается в щебенку, а иной раз даже ведут к обрыву.

Асфальт тут — праздник: бывает редко, узко и не везде. Серпантины такие, что Саша, кажется, начал молиться на каждой развилке, а когда кто-то по встречной полосе едет — это фонтан эмоций

Марина Ершовароссийская путешественница

К питанию в поездке по Гватемале также нужно относиться с вниманием и иметь наготове лекарства. Туристы порекомендовали приобретать только бутилированную воду, так как глоток из местной колонки может лишить нескольких дней отдыха. Та же проблема с пищей: жаркий климат и открытые палатки с фруктами привлекают мух, которые переносят массу возбудителей и могут спровоцировать кишечную инфекцию.

Номер в местной гостинице может быть похож на чулан для метлы

Ночь в отелях Гватемалы обойдется туристам по выгодной цене — от 80 долларов (6,2 тысячи рублей) в провинции. Но не все гостиницы могут за низкую плату удовлетворить клиентов. Как заметила одна постоялица аутентичного отеля в городе Антигуа, туристам здесь могут выдать ключи от тесных и даже грязных комнат.

Первый номер, который отель пытался дать мне, выглядел как грязный чулан для метлы

Каренамериканская путешественница

Гостиницы столицы укомплектованы гидромассажными ваннами, саунами, тренажерными залами, открытыми бассейнами и шведским столом — всем тем, к чему привыкли туристы, отдыхающие в Европе. При этом цены могут быть ненамного выше — от 170 долларов (13,3 тысячи рублей) за ночь.

Бананы для гватемальцев — не фрукт, а образ жизни

Путешествующие блогеры рассказали, что в этой республике у русского туриста не возникнет проблем с питанием — все местные овощи «на борщ» есть в наличии. Гватемальцы выращивают картофель, морковь, свеклу, фасоль, батат, авокадо, кукурузу и домашний кофе. Все, что может встретить россиянин в сетевом магазине задорого, растет здесь и лежит под ногами и на прилавках круглый год.

Бананы встречаются сразу нескольких видов. Гватемала в целом является одной из стран, на которую приходится 80 процентов экспорта этого фрукта по всему миру, поэтому и выбор здесь соответствующий.

«Если вы жили в России и ели банан — вы ели один вид. А здесь есть красные, зеленые, крошечные, гигантские, сладкие, мучнистые, запекаемые, вареные, соленые, жареные, фаршированные, сушеные. У них тут банан — это не фрукт, это образ жизни», — рассказала туристка Ершова в своем блоге.

Житель Гватемалы несет бананы

Житель Гватемалы несет бананы

Фото: Rodrigo Abd / AP

На местных кухнях с глиняным полом и дровяной печью готовят в основном сытную и острую пищу. Завтрак в виде разнообразных блюд из фасоли, завернутых в тортилью, — характерная черта всех латиноамериканских стран. Но попробовать отличить Гватемалу от Гондураса на вкус все же стоит — у каждого на столе будет своя история, а местные не откажутся поделиться понравившимся рецептом.

Местные женщины — будто из другого мира

Большая часть населения Республики Гватемала — индейцы, которые говорят на языке майя, приезжие и городские общаются по-испански, но в основном используют диалект из смеси этих языков. Несмотря на то что республика давно является президентской, быт местных жителей полон старых традиций.

Рынок в Гватемале

Рынок в Гватемале

Фото: Kobby Dagan / VW Pics / Universal Images Group via Getty Images

Как отметила русская туристка, местные женщины — будто из другого мира. Они ходят в традиционной одежде каждый день: надевают расшитую вышивкой блузку — гуипиль и длинную юбку — корте. Волосы заплетают в длинные косы, которые являются признаком зрелости, красоты и уважения. «Современная мода обошла местных красавиц стороной — никто в Гватемале не делает макияж, сложные стрижки и прически и тем более не гонится за стройным телом», — написала Ершова.

Здесь красота — это не тренд. Это устойчивость. Корни. Женская сила — не показная, а настоящая, глубокая

Марина Ершовароссийская путешественница

Это, в свою очередь, отражается и на быте: повсеместный уклад жизни гватемальцев похож на жизнь в русской глубинке. Задача местных женщин в основном — готовить обеды и растить детей. Гватемалки на работе вне дома — большая редкость.

«Мужчина делает деньги. Женщина делает детей и ужин — все довольны. Смотрю на эту гватемальскую идиллию, и меня тянет зевнуть. Скучно, как в деревне. Будто жизнь закончилась на этапе "родила второго, начала варить фасоль"», — отметила тревел-блогерша.

Местные относятся к приезжим с отеческой заботой

Старость в Центральной Америке — лишь новый этап жизни. Никто из возрастных жителей не пожалуется на здоровье. «Они не едят на ночь валидол — они едят фасоль с рисом и идут плясать. Знаете, в чем магия? Они живут в моменте. Без накоплений, без паники, без понятия, что такое глютен», — сообщила россиянка.

К приезжим относятся с отеческой заботой. Местные без проблем впустят туристов в свой дом и пригласят за стол, чтобы накормить фирменным обедом и домашними бананами, которые растут во дворе. Вместо роскошного отеля пригласят переночевать в комнате с гвоздем для одежды, а поутру в этой стране, как и в России, вместо будильников гостей разбудят петухи.

Кто-то спросит: «Зачем вам все это?» А я скажу — за этим и путешествуем. Чтобы не только фотки собирать и галочки в Google Maps ставить, а по-настоящему узнавать, как живут люди. Без фильтров, без «все включено», но с душой

Александрроссийский путешественник
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