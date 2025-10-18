Путешествия
15:31, 18 октября 2025Путешествия

Путешественница описала отношение к русским в Панаме фразой «чувствовала настороженность»

Алина Черненко

Фото: Zeluloidea / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Панаме и раскрыла отношение местных жителей к своим соотечественникам. Историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации подчеркнула, что люди в этой стране Центральной Америки в целом очень доброжелательные. По словам россиянки, они редко спорят, не любят конфликты и «живут в философии tranquilo», то есть спокойно, без лишних волнений.

«Но мир изменился, и это чувствуется. Иногда в магазине кто-то с интересом спрашивает, где мы живем, как долго едем, а когда слышит слово Russia, на секунду замирает. Не осуждаю — у всех свое восприятие. Просто раньше я чувствовала легкое любопытство, а теперь — настороженность», — такими фразами описала свой опыт Ершова.

Путешественница добавила, что однажды они с молодым человеком сидели в прибрежном кафе рядом с компанией американцев. Один из них спросил у пары, откуда они приехали, и когда те ответили «из России», сразу же замолчал. «Секунда. Две. И только потом он выдавил: "Оу… окей". И отвернулся», — рассказала блогерша.

А официантка в том заведении, наоборот, обрадовалась, принесла гостям ананасовый сок и призналась, что любит Россию и всегда мечтала увидеть снег.

«Вот так: кто-то закрывается, кто-то открывается. В итоге на одного напряженного — десять добрых. Просто теперь мир проверяет на прочность — кто ты, вне флагов и границ», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала жителям Панамы о родине и шокировала их. В частности, латиноамериканцы не смогли понять, зачем россияне делают заготовки на зиму и почему они редко улыбаются.

