Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:31, 15 октября 2025Путешествия

Блогерша описала впечатления жителей Панамы от России словами «вытаращили глаза»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Freepik

Россиянка Марина Ершова побывала в Панаме и рассказала местным жителям о родине. Она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен» список того, что удивило панамцев в ее рассказе.

Путешественница объяснила, что снег шокирует латиноамериканцев. Кроме того, жители стран Центральной Америки не смогли понять, зачем россияне делают заготовки на зиму. «Когда я рассказала, что у нас люди сами закатывают еду в стеклянные банки: варенье, огурцы, помидоры, даже грибы, — то панамцы вытаращили глаза», — такими словами блогерша описала их впечатления от России.

Материалы по теме:
«Женская сила здесь настоящая». Россияне нашли в Латинской Америке страну безопаснее Мексики. Чем она их удивила?
«Женская сила здесь настоящая». Россияне нашли в Латинской Америке страну безопаснее Мексики. Чем она их удивила?
17 июля 2025
«Русский человек потеряет тут голову». Сальвадор прослыл самой опасной страной мира. Но почему российские туристы от него без ума?
«Русский человек потеряет тут голову». Сальвадор прослыл самой опасной страной мира. Но почему российские туристы от него без ума?
3 сентября 2025

Панамцев также сбивают с толку размеры России: они не могут поверить, что путешествие из одного города в другой иногда занимает неделю. Помимо этого, латиноамериканцы удивляются, почему русские редко улыбаются. А граждан России они назвали супергероями. «Им кажется, что мы живем в каком-то ледяном фильме, где люди героически выживают. Но при всем своем шоке они искренне восхищаются нами», — подчеркнула Ершова.

Ранее эта блогерша описала страну Латинской Америки фразой «пистолет у окна, и машина уже не твоя». Автор публикации отметила, что главная ошибка туристов в Панаме — думать, что находиться в ней безопасно, как в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто камень? Уволен, *****!» Губернатор вспылил из-за отношения чиновника к мемориалу участникам Великой Отечественной войны

    Блогерша описала впечатления жителей Панамы от России словами «вытаращили глаза»

    В России предложили повысить одну важную выплату

    В России высмеяли повторяющиеся заявления Трампа

    В Польше родители почти 30 держали дочь в заточении

    Переспавшую с тысячей мужчин порнозвезду Бонни Блю попытались обратить в религию

    В Британии назвали число переданных Украине за полгода дронов

    Подростки несколько месяцев мстили матери за одну ее привычку

    В России предложили вернуть один документ в советском формате

    Постпред Украины в ООН похвалил Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости