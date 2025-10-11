Путешествия
Россиянка описала страну Латинской Америки фразой «пистолет у окна, и машина уже не твоя»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Панаме и раскрыла три главные ошибки туристов в этой стране Латинской Америки. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Первая ошибка, о которой рассказала россиянка, — думать, что в Панаме безопасно, так же как в Европе. По ее словам, автомобили там вскрывают прямо на парковках.

«А еще угоны. Представьте — едешь, а потом бац, пистолет у окна, и твоя машина уже не твоя. Да, и такое бывает. И это не Голливуд, это Панама», — такими фразами описала увиденное Ершова.

Вторая ошибка туристов в Латинской Америке — считать, что там все дешево. Путешественница развенчала этот миф, отметив, что Панама — одна из самых дорогих стран региона.

«Продукты в супермаркетах стоят дороже, чем в Коста-Рике, не говоря уже о России. За сыр, молоко и мясо отдаешь такие суммы, что начинаешь скучать по нашим российским рынкам с двумя килограммами помидоров за сто рублей», — призналась автор публикации.

Третья ошибка путешественников — недооценивать силу местной природы. Ершова пояснила, что купаться в Панаме можно далеко не везде, так как сильные течения уносят людей в океан, в джунглях живут змеи и насекомые, а жара и влажность такие, что через десять минут человек становится мокрым насквозь.

«Панама — удивительная страна. Но чтобы она подарила эмоции, а не проблемы, надо знать ее слабые места», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша отметила, что отдых в Панаме обойдется российскому туристу дорого. Кроме того, в этом государстве высокий уровень преступности.

