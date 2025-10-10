Путешествия
Блогерша описала страну Центральной Америки словами «продукты дороже, чем в России»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
Фото: Matias Delacroix / AP

Российская путешественница Марина Ершова побывала в стране Центральной Америки, расположенной на Карибах, и описала ее словами «продукты дороже, чем в России». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, отдых в Панаме обойдется российскому туристу дорого. Несмотря на то, что россияне могут находиться в этой латиноамериканской стране без визы длительное время, прямого авиасообщения с ней нет: перелет придется совершить через США или Европу.

При этом сама Панама считается недешевой страной: стоимость питания в местных кафе зависит от места пребывания — в столице цены намного выше, чем в маленьких городах. Также в этом государстве высокий уровень преступности. «Машину других туристов на кемперване, например, обчистили прямо на людной парковке, стекол как не бывало — и все это за пару минут», — поделилась блогерша.

Ершова отметила, что ехать в эту карибскую страну стоит только опытным туристам, которые хотят увидеть небоскребы рядом с джунглями. А для того, чтобы «расслабиться на пляже с коктейлем», лучше выбрать Доминикану или Мексику.

Ранее россиянка рассказала, что пограничники в Панаме ведут себя строже с туристами. Особенно с теми, кто приезжает из России: их документы проверяют внимательно и тщательно расспрашивают о целях поездки.

