Россиянка побывала на Карибах и описала одну страну фразой «расслабиться не получится»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Российская путешественница Марина Ершова побывала на Карибах и описала одну страну фразой «расслабиться не получится». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, пограничники в Панаме ведут себя строже с туристами. Особенно с теми, кто приезжает из России: их документы проверяют внимательно и тщательно расспрашивают о целях поездки. «После расслабленной Коста-Рики это чувствуется сразу: тут с тобой не "поболтают о жизни"», — добавила тревел-блогерша.

Ершова отметила, что многие панамцы живут в простых домах и работают на банановых плантациях. Однако это латиноамериканское государство больше напоминает США: здесь чистые и ровные дороги, есть небоскребы с современными офисами и магазинами. «После остальной Центральной Америки, где я привыкла к ямам и "сюрпризам" на трассах, тут прямо чувствуется, что государство вкладывается в дороги», — рассказала россиянка.

Ранее эта блогерша описала отношение к соотечественницам в США фразой «не впечатляют американцев». По словам Ершовой, в этой стране ценят естественность и удобство.

