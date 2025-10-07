Россиянка описала отношение к соотечественницам в США фразой «не впечатляют американцев»

Путешествия
Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и описала отношение к своим соотечественницам в этой стране фразой «не впечатляют американцев». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Я давно заметила одну любопытную вещь: наши девушки, которые в России считаются чуть ли не эталоном красоты и ухоженности, в Америке проходят мимо, как будто в невидимом плаще. Ни восхищенных взглядов, ни охов, ни ахов. Американцы как будто вообще смотрят сквозь них», — удивилась автор публикации.

Она пояснила, что в США красота — это не только прическа, каблуки и маникюр. По словам Ершовой, в этой стране ценят естественность и удобство: девушка в шортах, с простой прической и без грамма косметики для американца может быть привлекательнее, чем «глянец с обложки».

«Ну, и главное в американских простушках — это быть независимыми. Наши же часто привыкли к культуре "надо быть ухоженной на максимум". В итоге американцы могут воспринимать это как "слишком старается" или даже "непроизвольно давит своим идеалом"», — поразилась россиянка.

Кроме того, путешественница рассказала, что американцы часто ищут равного и независимого партнера, а идеи россиянок о женственности и создании домашнего уюта для них выглядят «слишком традиционно».

Ершова добавила, что в странах Латинской Америки россиянки, наоборот, «становятся королевами улиц»: на них засматриваются, за ними ухаживают, им улыбаются и кричат вслед. «Я сама не раз видела, как наши красавицы в Мексике, Сальвадоре или Гватемале не успевали отмахиваться от внимания мужчин», — констатировала автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала главные различия в привычках американцев и своих соотечественников. В частности, она отметила, что в России, в отличие от США, крик на ребенка — обычное дело.

