Путешественница описала привычки россиян фразой «в Америке на это смотрят как на дикость»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и рассказала о различиях в привычках местных жителей и своих соотечественников. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации отметила, что в России, в отличие от США, крик на ребенка — обычное дело. По ее мнению, угрозы, грубость и ремень «на самом видном месте в каждой комнате» — часть воспитательного процесса.

«В Америке на это смотрят как на дикость. Повысил голос? Уже беда. Учителя, соседи или даже случайные люди могут сообщить в службу защиты детей. И тогда родителям придется объяснять, почему они решили "давить авторитетом"», — такими фразами описала различия в воспитании детей в этих двух странах путешественница.

Она добавила, что в России до сих пор считается нормальным, если мужчина ведет себя в семье надменно и повышает голос. «В Америке так не получится. Тут женщина при первом же "а ну замолчи!" спокойно звонит в полицию — и, самое интересное, ей реально помогут. Мужчину будут трясти по полной программе: штрафы, арест, суд, запрет приближаться к жене», — пояснила Ершова.

Кроме того, россиянка подчеркнула, что в ее родной стране соседи — «лучшие детективы». Если они увидят женщину в чужом доме, сразу же назовут ее любовницей и начнут распускать слухи. В США же, по ее словам, люди не интересуются, кто к кому пришел, кто с кем спит и сколько кто зарабатывает.

«Тут совать нос в чужие дела считается дурным тоном, а иногда и нарушением закона (например, разглашение доходов или личной информации)», — констатировала автор.

