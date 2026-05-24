Вучич обратился к протестующим в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич призвал участников протестов в стране к диалогу и отказу и от насилия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще раз их призываю к диалогу, это хорошо для них и для всех нас», — сказал сербский лидер.

По словам Вучича, нападения и инциденты были заранее подготовлены и продуманы, как и в предыдущие годы. Он предположил, что каждый год на подобных собраниях будет все меньше людей.

«Вчера было меньше, чем 28 июня 2025 года. Тогда было меньше, чем 15 марта 2025 года, и каждый раз будет все меньше, сколько бы ни старались и ни потратили денег на организацию», — отметил он.

23 мая в центре Белграда участники студенческой акции протеста и сторонники оппозиции столкнулись с полицией.