Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:50, 24 мая 2026Мир

Вучич обратился к протестующим в Сербии

Вучич призвал участников протестов в Сербии к диалогу и отказу и от насилия
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Darko Vojinovic / AP

Президент Сербии Александр Вучич призвал участников протестов в стране к диалогу и отказу и от насилия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще раз их призываю к диалогу, это хорошо для них и для всех нас», — сказал сербский лидер.

По словам Вучича, нападения и инциденты были заранее подготовлены и продуманы, как и в предыдущие годы. Он предположил, что каждый год на подобных собраниях будет все меньше людей.

«Вчера было меньше, чем 28 июня 2025 года. Тогда было меньше, чем 15 марта 2025 года, и каждый раз будет все меньше, сколько бы ни старались и ни потратили денег на организацию», — отметил он.

23 мая в центре Белграда участники студенческой акции протеста и сторонники оппозиции столкнулись с полицией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал основную мишень ночного массированного удара по Украине

    Иран перенесет базу сборной из США в Мексику на чемпионате мира-2026

    Журналисты из 19 стран направились на место трагедии в Старобельске

    Более половины продаж машин пришлось на 15 регионов России

    Установлены личности жертв удара ВСУ по колледжу в ЛНР

    Россиянам назвали способы получения визы США

    Вучич обратился к протестующим в Сербии

    Психолог предостерегла родителей от платы детям за хорошие оценки

    В России назвали цель атаки на Киев

    Стало известно о некорректной работе украинской ПВО во время ночного налета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok