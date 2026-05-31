Теннисистка Андреева вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Теннисистка Мирра Андреева победила Тайхман и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» 2026 года.

В четвертом круге восьмая ракетка мира обыграла представительницу Швейцарии Джил Тайхман. Встреча прошла в воскресенье, 31 мая, и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

За выход в 1/2 финала Андреева поборется с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Встреча пройдет 2 июня.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» составил 61,7 миллиона евро — это новый рекорд турнира. Финал женского одиночного разряда пройдет 6 июня.