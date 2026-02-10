Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 10 февраля 2026Россия

Студент полтора часа варился в кипятке в российском общежитии

В Перми студент потерял сознание и полтора часа варился в кипятке в общежитии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В одном из общежитий Перми студент упал в душе и больше часа варился в кипятке. Об этом сообщает портал 59.ru.

По информации издания, молодой человек потерял сознание и упал, после чего пролежал в горячей воде полтора часа. Спасти студента не удалось.

В учебном заведении не стали комментировать случившееся. Правоохранители же сообщили изданию, что учащийся был несовершеннолетним.

Ранее житель Нижегородской области Иван Смирнов заявил, что его супругу Ксению «обнулили» в роддоме. По его словам, во время кесарева сечения возникла непредвиденная ситуация, Ксения пережила клиническую смерть, и россиянку госпитализировали в реанимацию. В себя после родов женщина так и не пришла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За несколько дней до свадьбы». Стали известны подробности смерти награжденного Путиным в один день с Суровикиным экс-вагнеровца

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    У россиянина попытались забрать полную золотых слитков сумку

    Варламов раскрыл влияние отъезда из России на жизнь

    Женщина получила 100 тысяч рублей за фотографию собственной руки

    В российском регионе мужчину оштрафовали за лайки под видео на Youtube

    Пьяных иностранцев в Японии начали подвергать «сушификации»

    Видео конфуза конькобежки с порванным костюмом на ягодицах завирусилось в сети

    Токаев рассказал о создании новой системы управления государством

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok