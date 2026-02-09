Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:34, 9 февраля 2026Россия

Россиянин заявил об «обнулении» жены в роддоме

Житель Нижегородской области Смирнов заявил, что его жену обнулили в роддоме
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

Жительницу Нижегородской области Ксению Смирнову «обнулили» в роддоме Уренской центральной районной больницы. Об этом заявил супруг Смирновой, Иван, его слова приводит портал Chita.ru.

По словам россиянина, его супруга попала в роддом, будучи беременной уже вторым ребенком. Ксения была полностью здорова, однако врачи опасались осложнений при естественных родах и предложили ей сделать кесарево сечение. В ходе операции также возникла непредвиденная ситуация, она пережила клиническую смерть, и россиянку госпитализировали в реанимацию. В себя после родов женщина так и не пришла. Супруг Ксении назвал случившуюся с его женой ситуацию «обнулением».

«Она до сих пор лежит в вегетативном состоянии. Руки дубовые, взгляд на человеке не фиксирует, только глазами водит. Человека просто обнулили», — заявил он.

Минздрав региона взял ситуацию на контроль. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в сети распространились кадры, на которых люди в медицинской форме издеваются над пациентом. На них видно, как молодой человек хлопает лежачего больного по щекам и смеется. На записи также присутствует девушка, снимавшая это на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла новые подробности о покушении на генерала Алексеева. СБУ обещала заплатить киллеру 30 тысяч долларов

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    В СВР заявили о новых планах Запада на Белоруссию

    Посол России предупредил об ответных мерах при задержании российских судов

    Снижение ставки в России допустили из политических мотивов

    Мужа главы российского города обвинили в оскорблении жителей за критику администрации

    Трамп снова пошутил и присоединил к США новые территории

    Фото Кристины Асмус в купальнике вызвали споры в сети

    Описаны положительные изменения в организме во время объятий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok