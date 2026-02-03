Реклама

14:48, 3 февраля 2026Россия

В Минздраве рассказали об участниках видео с глумлением над пациентом российской больницы

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: @andrey_tarasov_mzk

Скандальное видео с глумлением над пациентом больницы в Кемерове снимали выпускники медколледжа, а не студенты. Об участниках ролика рассказал глава Минздрава Кузбасса Андрей Тарасов в беседе с РИА Новости.

2 февраля по сети распространились кадры, на которых люди в медицинской форме издеваются над пациентом. На них видно, как молодой человек хлопает лежачего больного по щекам и смеется. На записи также присутствует девушка, снимавшая это на видео. По данным СМИ, это не единственная такая съемка. По информации журналистов, россияне, которых изначально сочли студентами, неоднократно делали ролики с обнаженными пациентами.

«Это архивная съемка, которая была сделана выпускниками Кузбасского медицинского колледжа», — пояснил Тарасов, подчеркнув, что больница расторгла договор с участницей ролика.

В свою очередь, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Как пишет местное издание Ngs42.ru, девушка, запечатленная в ролике, заявила, что видео попало в сеть после взлома ее аккаунта. По ее словам, все фото и видео якобы предназначались для врачей в «исключительно лечебных целях».

Ранее у здания больницы в Симферополе обнаружили и сняли на видео окровавленного мужчину, лежащего в траве. По словам автора ролика, ранее он видел этого же человека в каталке.

