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17:32, 17 июня 2025Россия

Крымчанин показал видео с окровавленным мужчиной и заявил о его «вышвыривании» из больницы

В Крыму сняли на видео окровавленного мужчину, лежащего на траве у больницы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Окровавленного мужчину обнаружили у здания больницы в Симферополе. Записанный очевидцем видеоролик опубликовал Telegram-канал «Жесть Крым».

На ролике видно мужчину, который неподвижно лежит на траве во дворе лечебного учреждения. Снимающий видео обращает внимание на кровь на ногах неизвестного и заявляет, что его избили.

Автор ролика утверждает, что до этого мужчина около двух часов сидел в каталке. «По ходу, вышвырнули. Это нормально», — комментирует он происходящее.

На видео уже обратила внимание республиканская прокуратура. По предварительным данным, мужчине не была надлежащим образом оказана медицинская помощь. В надзорном ведомстве пообещали дать оценку действиям администрации больницы.

Ранее в Новосибирской области сняли на видео процесс перевозки тела пациента, которого не удалось спасти врачам. На ролике двое мужчин тянут за веревку сани, на которых лежит завернутое в белую ткань или пакет тело. Это происходило на глазах у людей, которые не обращают на происходящее никакого внимания.

ЖЗЛ
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