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12:44, 19 марта 2025Россия

В России перевозку на санях тела не выжившего пациента больницы сняли на видео

В Новосибирской области не выжившего пациента больницы перевезли на санях
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В городе Убинске Новосибирской области момент перевозки не выжившего пациента больницы на санях сняли на видео. Кадры опубликовал телеканал РЕН в Telegram.

На ролике двое мужчин тянут за веревку сани, на которых лежит завернутое в белую ткань или пакет тело. Это происходит на глазах у людей, которые не обращают на происходящее никакого внимания.

В региональном Минздраве не смогли прокомментировать видео. При этом там сообщили о направлении запроса главврачу больницы. По факту публикации ролика назначена проверка.

Ранее в Забайкалье пациент одного из стационаров выпал из окна. Спасти мужчину не удалось — он получил несовместимые с жизнью травмы.

ЖЗЛ
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