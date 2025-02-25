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12:17, 25 февраля 2025Россия

Пациент российской больницы выпал из окна восьмого этажа

Минздрав Забайкалья сообщил о смерти пациента, выпавшего из окна больницы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Забайкалье из окна восьмого этажа краевой клинической больницы выпал пациент. О его смерти сообщил региональный Минздрав в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, пациент получил несовместимые с жизнью травмы. Другие подробности не приводятся. «По данному факту Минздрав Забайкалья и правоохранительные органы проводят служебные проверки внутри учреждения», — добавили в министерстве.

В октябре 2024 года из окна Александровской больницы в Санкт-Петербурге выпал 90-летний мужчина. Как выяснилось, пенсионер неудачно облокотился на подоконник. Реанимировать пожилого россиянина медикам не удалось.

До этого из окна больницы в Магнитогорске выпал мужчина с деменцией. Пенсионера обнаружили в кустах на территории медучреждения. Обследование выявило у россиянина перелом пяточной кости.

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