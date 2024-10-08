90-летний россиянин выпал из окна больницы

В Петербурге 90-летний мужчина выпал в больнице из окна с шестого этажа

В Санкт-Петербурге 90-летний мужчина выпал в Александровской больнице из окна с шестого этажа. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, пожилой россиянин неудачно облокотился на подоконник в медицинском учреждении. После падения медики пытались реанимировать пенсионера, однако спасти его не удалось. К месту произошедшего были направлены следователи.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске мужчина с деменцией выпал из окна больницы. Пенсионера обнаружили в кустах на территории медучреждения. После дополнительного обследования у россиянина выявили перелом пяточной кости.

Родственница дедушки предположила, что несчастье произошло из-за отсутствия присмотра.

Еще раньше в Сургуте отравились почти сто пациентов местного кардиологического центра.