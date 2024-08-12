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09:33, 12 августа 2024Россия

В России пенсионер выпал из окна больницы после инсульта

В Магнитогорске пенсионер с деменцией выпал из окна больницы

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Магнитогорске пенсионер выпал из окна больницы. Об этом родные мужчины рассказали Ura.ru.

Внучка россиянина рассказала, что в лечебном учреждении он проходил реабилитацию после перенесенного инсульта. На третий день лечения его не нашли в палате — мужчина был обнаружен в кустах на территории больницы. После дополнительного обследования у пенсионера диагностировали перелом пяточной кости.

По словам собеседницы издания, все произошло из-за того, что ее деда оставили без присмотра. Мужчина страдает от деменции, пояснила она.

Ранее в Сургуте отравились почти сто пациентов местного кардиологического центра. Характерные симптомы были выявлены у 94 человек – большинство из них пришлось перевести в инфекционное отделение. Все пострадавшие ели на ужин фаршированные перцы.

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      Алан Босиков
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