В кардиоцентре российского города произошло массовое отравление

Shot: в Сургуте произошло массовое отравление 94 пациентов кардиоцентра

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошло массовое отравление пациентов одного из медицинских учреждений. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

По информации журналистов, инцидент произошел в кардиоцентре в Сургуте. Симптомы отравления были зафиксированы у 94 человек разных возрастов, в том числе у пожилых пациентов.

«Большинство из отравившихся переведены в инфекционное отделение. По словам родственников, все сердечники ели фаршированные перцы на ужин. Сейчас пищеблок больницы закрыт», — говорится в публикации.

В настоящее время кардиоцентр приостановил плановую госпитализацию, передает Telegram-канал. Операции, которые должны были сделать отравившимся гражданам, перенесли.

Ранее сообщалось, что в Москве на Черкизовском мясокомбинате произошло массовое отравление работников предприятия. Так, после обеда в столовой комбината о жалобах на тошноту и сильную боль в животе стало известно от 20 сотрудников.