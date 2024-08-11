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18:02, 11 августа 2024Россия

В кардиоцентре российского города произошло массовое отравление

Shot: в Сургуте произошло массовое отравление 94 пациентов кардиоцентра
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошло массовое отравление пациентов одного из медицинских учреждений. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

По информации журналистов, инцидент произошел в кардиоцентре в Сургуте. Симптомы отравления были зафиксированы у 94 человек разных возрастов, в том числе у пожилых пациентов.

«Большинство из отравившихся переведены в инфекционное отделение. По словам родственников, все сердечники ели фаршированные перцы на ужин. Сейчас пищеблок больницы закрыт», — говорится в публикации.

В настоящее время кардиоцентр приостановил плановую госпитализацию, передает Telegram-канал. Операции, которые должны были сделать отравившимся гражданам, перенесли.

Ранее сообщалось, что в Москве на Черкизовском мясокомбинате произошло массовое отравление работников предприятия. Так, после обеда в столовой комбината о жалобах на тошноту и сильную боль в животе стало известно от 20 сотрудников.

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      Екатерина Грищенко
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