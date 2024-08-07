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19:48, 7 августа 2024Россия

В Москве на Черкизовском мясокомбинате массово отравились работники

В Москве 20 сотрудников Черкизовского мясокомбината отравились в столовой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве массовое отравление работников произошло на Черкизовском мясокомбинате. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, 20 сотрудников предприятия пожаловались на тошноту и сильную боль в животе вскоре после обеда. Все они принимали пищу в столовой комбината.

Ситуацию взяла на контроль столичная прокуратура.

Ранее в Москве 17 человек отравились шаурмой. Владельца торговой точки быстро установили, ему было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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      Алан Босиков
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