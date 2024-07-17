Владельца точки с шаурмой в Москве задержали из-за отравления 17 человек

Следователи задержали владельца точки быстрого питания на севере Москвы по уголовному делу об отравлении шаурмой 17 человек. Об этом сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.
Коммерсанту предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ходе допроса хозяин точки питания вину не признал. СК намерен просить суд о его аресте.
15 июля 17 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления из хостела на Дмитровском шоссе. Они употребили в пищу шаурму из точки быстрого питания. Им поставили диагноз сальмонеллез.
Сотрудники точки питания, по данным СК, работали незаконно — без оформления трудового договора.