Владельца точки с шаурмой в Москве задержали из-за отравления 17 человек

СК задержал хозяина точки питания в Москве из-за отравления шаурмой 17 человек

Следователи задержали владельца точки быстрого питания на севере Москвы по уголовному делу об отравлении шаурмой 17 человек. Об этом сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.



Коммерсанту предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ходе допроса хозяин точки питания вину не признал. СК намерен просить суд о его аресте.



15 июля 17 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления из хостела на Дмитровском шоссе. Они употребили в пищу шаурму из точки быстрого питания. Им поставили диагноз сальмонеллез.

Сотрудники точки питания, по данным СК, работали незаконно — без оформления трудового договора.