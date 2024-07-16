СК: число отравившихся шаурмой в Москве выросло до 17

Число отравившихся шаурмой в Москве человек увеличилось до 17. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета (СК) страны.

«Количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, увеличилось до 17 человек», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, отравившимся поставили диагноз сальмонеллез. На данный момент проводятся следственные действия по трем точкам быстрого питания.

Ранее стало известно, что в столице мигранты массово отравились шаурмой, все они покупали продукт в одной торговой точке на севере Москвы. Известно по меньшей мере о 15 пострадавших. По данным РБК, всех употреблявших шаурму иностранцев госпитализировали.

В свою очередь специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.