Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:59, 16 июля 2024Россия

Число отравившихся шаурмой в Москве выросло

СК: число отравившихся шаурмой в Москве выросло до 17

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Число отравившихся шаурмой в Москве человек увеличилось до 17. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета (СК) страны.

«Количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, увеличилось до 17 человек», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, отравившимся поставили диагноз сальмонеллез. На данный момент проводятся следственные действия по трем точкам быстрого питания.

Ранее стало известно, что в столице мигранты массово отравились шаурмой, все они покупали продукт в одной торговой точке на севере Москвы. Известно по меньшей мере о 15 пострадавших. По данным РБК, всех употреблявших шаурму иностранцев госпитализировали.

В свою очередь специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили щедрую награду за первый уничтоженный F-16. Сколько за это заплатят?

      Московские школьники смогут узнавать результаты профтестирования по-новому

      Число отравившихся шаурмой в Москве выросло

      Работников бывшего завода Nissan в России отправили в отпуск

      На Украине захотели отменить наказание для самовольно оставивших часть солдат

      В Эстонии пообещали ввести обременительный военный налог

      Медведчук обвинил Зеленского в покушении на Трампа

      МВФ предсказал цены на нефть в 2025 году

      В Петербурге у метро нашли пятилетнего мальчика с синяками и ссадинами

      Россиянин сбросил девочку с 17-го этажа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше