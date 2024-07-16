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13:13, 16 июля 2024Россия

В Роспотребнадзоре прокомментировали массовое отравление шаурмой в Москве

Роспотребнадзор начал расследование по факту массового отравления в Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Специалисты Роспотребнадзора начали расследование по факту массового отравления шаурмой в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по столице.

«Специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование по факту регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ). По предварительной информации, все употребляли в пищу шаурму», — говорится в сообщении.

Во время расследования в предприятии общепита, где отравившиеся приобрели шаурму, были отобраны пробы продукции для дальнейших лабораторных исследований. О результатах Роспотребнадзор пообещал сообщить позднее.

Ранее стало известно, что в столице мигранты массово отравились шаурмой, все они покупали продукт в одной торговой точке на севере Москвы. Известно по меньшей мере о 15 пострадавших. По данным РБК, всех употреблявших шаурму иностранцев госпитализировали.

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