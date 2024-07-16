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09:57, 16 июля 2024Россия

В Москве мигранты массово отравились шаурмой

В Москве по меньшей мере 15 мигрантов отравились шаурмой

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве мигранты массово отравились шаурмой. Все они покупали еду в одной торговой точке, сообщает Telegram-канал Mash.

Известно по меньшей мере о 15 пострадавших. Все они приобрели шаурму в палатке на севере столицы.

Издание РБК сообщает в Telegram со ссылкой на московское управление Следственного комитета, что всех употреблявших шаурму иностранцев госпитализировали. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

Ранее в Иркутской области 20 человек, в том числе беременная женщина, отравились после отдыха в одном из местных баров. Медики оценивали состояние пострадавших как средней тяжести. По требованию Роспотребнадзора работу заведения приостановили.

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      Алан Босиков
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