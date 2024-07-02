Россияне массово отравились после отдыха в баре

KP.RU: беременная и еще 19 человек отравились после отдыха в баре в Братске

Беременная и еще 19 человек отравились после отдыха в баре в Братске Иркутской области. О массовых обращениях россиян в больницы стало известно KP.RU.

По данным издания, две компании 28 июня собрались в банкетных залах в кафе: в первом горожанка праздновала пятидесятилетие с друзьями, во втором находились выпускники.

Как отметили россияне, во время торжеств нареканий к еде не было.

После празднования первой в больницу увезли девушку на втором месяце беременности. Все началось с болей в животе. Родственники думали, что все пройдет, но стало только хуже. Горожанку госпитализировали, ей поставили угрозу выкидыша. Позже в больницу с жалобами на боли в животе стали обращаться другие посетители бара.

Иркутские следователи возбудили уголовное по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Среди заболевших пять несовершеннолетних. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Кафе по требованию Роспотребнадзора временно приостановило работу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане возбудили дело после массового отравления людей.