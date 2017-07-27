Порошенко пригрозили утопить в золотом унитазе

Украинцев призвали выйти на Майдан в знак протеста против решений президента страны Петра Порошенко, которого пригрозили утопить в золотом унитазе. С соответствующим заявлением на своей странице в Facebook выступила известная активистка Евромайдана Лиза Богуцкая.

«В очередной раз президентом была цинично попрана Конституция Украины. 27 июля в 13:30 собираемся на майдане Незалежности. Я очень надеюсь, что вы все найдете время прийти», — обратилась Богуцкая.

По ее словам у людей «нет сил больше терпеть», поэтому «пора действовать». «Порошенко! Это тебе лично как постоянному читателю ФБ: твоя ручная армия, которая нагодована, одягнена, озброєна (накормлена, одета, вооружена — прим. «Ленты.ру») и которой ты защищаешь себя от народа, тебе не поможет. Силу народа ты знаешь. Ты на ней въехал на золотой унитаз. Она же тебя и утопит в этом унитазе», — написала активистка.

Она не пояснила в публикации, какие именно действия главы государства вызвали ее негодование, однако можно предположить, что речь идет о лишении гражданства бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Посвященная сбору на Майдане страница проиллюстрирована паспортом гражданина Украины.

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О том, что Порошенко лишил Саакашвили гражданства, выданного грузинскому политику весной 2015-го, стало известно 26 июля. В Государственной миграционной службе Украины объяснили, что такое решение принято в связи с тем, что Саакашвили указал в анкете ложные данные, скрыв информацию о том, что является фигурантом уголовного дела.

Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го. После отставки с этого поста Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. На родине против него возбужден ряд уголовных дел. Он также объявлен во внутригосударственный розыск. Грузинского гражданства бывшего президента лишили.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры госпереворота заняли посты в правительстве и стали депутатами Рады.