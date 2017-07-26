Саакашвили из США пообещал ходить по Майдану без украинского гражданства

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил «Новому времени», что после аннулирования его украинского гражданства он будет жить в Киеве. Издание отмечает, что интервью было сделано до того, как власти Украины приняли решение о лишении политика гражданства.

«Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку», — сказал он.

Саакашвили снимает квартиру на одной из улиц, которые выходят к центральной площади Киева, но осенью планирует съехать оттуда, пишет «Новое время». «Посмотрим, может что-то маленькое здесь куплю. Нам удалось продать одну из квартир в Грузии», — пояснил политик.

Материалы по теме До свиданья, неласковый Миша Почему Саакашвили засобирался в отставку

В пресс-службе партии «Движение новых сил», лидером которой является Саакашвили, заявили РИА Новости, что сейчас он находится в США.

Ранее 26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства страны. Как пояснили в Государственной миграционной службе, дело в том, что политик при заполнении анкеты указал ложные данные: бывший грузинский президент написал, что не находится под следствием ни на Украине, ни за ее пределами, хотя известно, что он заочно арестован в Грузии.

Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го. После отставки с этого поста Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. Сейчас на родине против него возбужден ряд уголовных дел, одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск. Грузинского гражданства бывшего президента лишили.