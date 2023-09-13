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10:07, 13 сентября 2023Россия

Путин встретился с создавшей спутник российской школьницей

Президент Путин встретился с создавшей спутник российской школьницей Андреевой

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с создавшей спутник российской школьницей Марией Андреевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство, встречи главы государства и ученицы 9-го класса Андреевой состоялась на космодроме «Восточный». Российский лидер подарил школьнице сувенир — стартовый ключ, с поворота которого начинается запуск ракет с космодрома.

Это уже вторая за месяц встреча Путина и школьницы — ранее у них состоялась неформальная беседа в рамках урока «Разговор о важном». Тогда ученица попросила президента оставить свою подпись на спутнике. Как сообщала Анреева она разрабатывает первый в России спутник, где будет установлен дата-центр с использованием блокчейна.

Президент прибыл на Дальний Восток, чтобы поучаствовать в Восточном экономическом форуме, а также провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры с лидером Северной Кореи также проходили на космодроме Восточный.

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    Марк Леонов
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