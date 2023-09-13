Путин и Ким Чен Ын начали переговоры, в них участвуют делегаты России и КНДР

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын начали переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

В переговорах политиков также участвуют члены делегаций двух стран. С российской стороны принимают участие вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер — министр промышленности РФ Денис Мантуров, а также глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр транспорта Виталий Савельев.

Кроме того, уточняется, что разговор проходит в зале переговоров на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса «Союз-2». Сам Путин заявил, что планирует обсудить с северокорейским лидером все вопросы не спеша.

Этим же утром Путин поприветствовал Ким Чен Ына на космодроме «Восточный». Отмечается, что лидер КНДР прибыл в Россию на бронепоезде 12 сентября. Он встретился с Путиным для обсуждения вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями и культурными обменами.