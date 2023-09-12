Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию и движется на север

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что бронированный поезд северокорейского лидера пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае в 05:15 по московскому времени. В настоящее время он движется на север.

Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян на поезде и отправился в Россию вечером 10 сентября. Его сопровождают глава МИД страны и замглавы военного комитета.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что встреча российского лидера с Ким Чен Ыном пройдет на Дальнем Востоке. По его словам, в первую очередь лидеры стран обсудят вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями и культурными обменами.