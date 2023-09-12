Названо место встречи Путина и Ким Чен Ына

Песков: встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По информации Пескова, Путин на переговорах даст официальный обед в честь Ким Чен Ына.

Лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР в разных сферах, ситуацию в регионе, а также международные дела, заключил пресс-секретарь Путина.

Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул столицу Пхеньян на поезде и отправился в Россию вечером 10 сентября. Ранее Песков исключил встречу Путина и Ким Чен Ына на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

