Ким Чен Ын покинул Пхеньян и отправился в Россию

«Голос Кореи»: лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян на поезде и выехал в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул столицу Пхеньян на поезде и отправился в Россию вечером 10 сентября. Об этом рассказали на радио «Голос Кореи».

Вместе с главой Северной Кореи в РФ выехали высокопоставленные представители Трудовой партии Кореи, правительства и вооруженных сил. Делегацию проводили члены руководства страны во главе с председателем кабинета министров КНДР Ким Док Хуном.

Ранее визит Ким Чен Ына в Россию по приглашению президента Владимира Путина подтвердили в Кремле. Запланированы переговоры двух делегаций и, в случае необходимости, общение лидеров стран один на один. «Также планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи», — раскрыл детали пресс-секретарь президента РФ Дмиртрий Песков.