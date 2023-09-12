Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:14, 12 сентября 2023Мир

Ким Чен Ын покинул Пхеньян и отправился в Россию

«Голос Кореи»: лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян на поезде и выехал в Россию

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул столицу Пхеньян на поезде и отправился в Россию вечером 10 сентября. Об этом рассказали на радио «Голос Кореи».

Вместе с главой Северной Кореи в РФ выехали высокопоставленные представители Трудовой партии Кореи, правительства и вооруженных сил. Делегацию проводили члены руководства страны во главе с председателем кабинета министров КНДР Ким Док Хуном.

Ранее визит Ким Чен Ына в Россию по приглашению президента Владимира Путина подтвердили в Кремле. Запланированы переговоры двух делегаций и, в случае необходимости, общение лидеров стран один на один. «Также планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи», — раскрыл детали пресс-секретарь президента РФ Дмиртрий Песков.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского призвали освободить от ответственности за коррупцию

    Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

    Ким Чен Ын покинул Пхеньян и отправился в Россию

    Учительница изнасиловала 12-летнего школьника у себя дома и попала под суд

    В США заявили о требовании граждан привлечь Байдена к ответственности

    Байден пошутил во время выступления по терактам 11 сентября

    Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября

    Байден наложит вето на законопроект палаты представителей

    В Индии нашли необычный способ борьбы с загрязнением воздуха

    Собчак высказалась о кричащих в общественных местах детях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости