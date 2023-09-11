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14:09, 11 сентября 2023Мир

В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию по приглашению Путина

Кремль: Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальный визитом

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Глава КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальный визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

«По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом», — подтвердили в Кремле.

Ранее южнокорейская телекомпания YTN со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник сообщила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился в Россию на поезде на встречу с Путиным. Отмечается, что встреча двух лидеров должна пройти 13 сентября.

Это подтвердил РБК источник в российской делегации. Он добавил, что встреча пройдет вне рамок ВЭФ.

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    Виктория Кондратьева
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