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19:33, 11 сентября 2023Мир

В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров Путина и Ким Чен Ына

Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудят двусторонние отношения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что Москва считает своим долгом налаживать добрые и взаимовыгодные отношения с КНДР, как и с другими соседями. По его словам, встреча глав государств состоится в ближайшие дни.

«Это будет полноформатный визит — [будут] переговоры двух делегаций и после этого при необходимости лидеры продолжат общение уже в формате один на один. Также планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи», — раскрыл детали Песков.

Ранее южнокорейская телекомпания YTN со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник сообщила, что Ким Чен Ын отправился в Россию на поезде.

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