Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Ким Чен Ына

Песков: Путин и Ким Чен Ын при необходимости встретятся один на один

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын при необходимости встретятся один на один во время визита главы КНДР в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«И переговоры делегаций, и при необходимости встреча один на один», — прокомментировал возможную встречу глав государств официальный представитель Кремля.

Ранее южнокорейская телекомпания YTN со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник сообщила, что Ким Чен Ын отправился в Россию на поезде на встречу с Путиным. В Кремле подтвердили визит северокорейского лидера по приглашению российского лидера.