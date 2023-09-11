Песков исключил встречу Путина и Ким Чен Ына на ВЭФ

Песков: встречи Путина и Ким Чен Ына на ВЭФ не запланировано

Встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) не запланировано. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Таких контактов на ВЭФ не планируется», — заявил он.

Ранее южнокорейская телекомпания YTN со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник сообщила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился в Россию на поезде на встречу с Путиным. Отмечается, что встреча двух лидеров должна пройти 13 сентября.

Это подтвердил РБК источник в российской делегации. Он добавил, что встреча будет не в рамках ВЭФ.

