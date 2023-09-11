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12:44, 11 сентября 2023Мир

Песков исключил встречу Путина и Ким Чен Ына на ВЭФ

Песков: встречи Путина и Ким Чен Ына на ВЭФ не запланировано

Фото: Александр Сафронов / Пресс-служба губернатора Приморского края / РИА Новости

Встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) не запланировано. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Таких контактов на ВЭФ не планируется», — заявил он.

Ранее южнокорейская телекомпания YTN со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник сообщила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился в Россию на поезде на встречу с Путиным. Отмечается, что встреча двух лидеров должна пройти 13 сентября.

Это подтвердил РБК источник в российской делегации. Он добавил, что встреча будет не в рамках ВЭФ.

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    Виктория Кондратьева
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