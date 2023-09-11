Стало известно об отъезде Ким Чен Ына в Россию для встречи с Путиным

YTN: Ким Чен Ын отправился на поезде во Владивосток для встречи с Путиным

Предполагается, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на частном поезде из Пхеньяна во Владивосток, где проходит Восточный экономическом форуме (ВЭФ), чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник сообщает южнокорейский телеканал YTN.

В понедельник, 11 сентября, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встречи Путина и Ким Чен Ына на полях ВЭФ не запланировано.