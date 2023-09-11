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12:51, 11 сентября 2023Мир

Стало известно об отъезде Ким Чен Ына в Россию для встречи с Путиным

YTN: Ким Чен Ын отправился на поезде во Владивосток для встречи с Путиным

Фото: Александр Сафронов / Пресс-служба администрации Приморского края / ТАСС

Предполагается, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на частном поезде из Пхеньяна во Владивосток, где проходит Восточный экономическом форуме (ВЭФ), чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник сообщает южнокорейский телеканал YTN.

В понедельник, 11 сентября, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встречи Путина и Ким Чен Ына на полях ВЭФ не запланировано.

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    Варвара Кошечкина
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