Из-за энергодефицита в Абхазии закроют школы и детские сады с 10 декабря

В Абхазии закроют школы и детские сады. Власти приняли такое решение на фоне усугубившегося энергодефицита, сообщает ТАСС со ссылкой на слова исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.

«Ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась, и мы вынуждены были сегодня принять ряд решений», — заявил Бганба. Ограничение начнет действовать во вторник, 10 декабря. Срок, на который образовательные учреждения перестанут работать, не уточняется.

Энергодефицит в Абхазии возник на фоне снижения уровня воды на плотине ИнгурГЭС, питающей республику. Чтобы предотвратить кризис, с 1 ноября республика начала закупать электричество в России, однако объема этой энергии не хватает, чтобы полностью покрыть потребности.

С 9 декабря в Абхазии ввели новый график отключений света. Теперь в дневное время электричество в регионе будет включаться на 4 часа 40 минут, разделенные на два равных отрезка.