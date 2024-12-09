Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:26, 9 декабря 2024Экономика

Из-за энергодефицита в Абхазии закроют школы и детские сады

Из-за энергодефицита в Абхазии закроют школы и детские сады с 10 декабря
Александра Качан (Редактор)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Абхазии закроют школы и детские сады. Власти приняли такое решение на фоне усугубившегося энергодефицита, сообщает ТАСС со ссылкой на слова исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.

«Ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась, и мы вынуждены были сегодня принять ряд решений», — заявил Бганба. Ограничение начнет действовать во вторник, 10 декабря. Срок, на который образовательные учреждения перестанут работать, не уточняется.

Энергодефицит в Абхазии возник на фоне снижения уровня воды на плотине ИнгурГЭС, питающей республику. Чтобы предотвратить кризис, с 1 ноября республика начала закупать электричество в России, однако объема этой энергии не хватает, чтобы полностью покрыть потребности.

С 9 декабря в Абхазии ввели новый график отключений света. Теперь в дневное время электричество в регионе будет включаться на 4 часа 40 минут, разделенные на два равных отрезка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались атаковать Крымский мост новейшими польскими катерами. Су-30 и Ми-8 вступили в бой и попали на видео

      Названа лучшая утренняя тренировка для сжигания максимума калорий

      Трое россиян заставляли должников идти на СВО для погашения долга и попали под суд

      Подозреваемого в изнасиловании россиянки задержали в подсобке торгового центра

      Индия и Россия заключат военный контракт на четыре миллиарда долларов

      Мужчина пытался выдать себя за сыновей сразу двух семей и попался из-за левой руки

      Вор на мотоцикле в мегаполисе Азии сорвал с туристки ожерелье за тысячи долларов и скрылся

      Онколог развеял мифы о химиотерапии

      Обеспеченность России мандаринами оценили

      Из-за энергодефицита в Абхазии закроют школы и детские сады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше