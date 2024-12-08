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12:22, 8 декабря 2024Экономика

В Абхазии сообщили о новом графике отключений света

«Черноморэнерго»: электричество в Абхазии днем будут подавать на 4 часа 40 минут
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock / Fotodom  

С 9 декабря в Абхазии введут новый график отключений света, с этой даты в дневное время в регионе электричество будет включаться на 4 часа 40 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Черноморэнерго».

При этом в вечернее и ночное время подача электроэнергии будет осуществляться без каких-либо ограничений, уточнили в компании. «С 21:00 до 07:00 по московскому времени подача электроэнергии в Абхазии будет осуществляться без ограничений», — пояснили в «Черноморэнерго».

Что касается остального времени суток, то в этот период в регионе «практически не будет света», добавили в пресс-службе. В это время электричество будут подавать только в течение двух отрезков по 2 часа 20 минут каждый. Новый график отключений света, резюмировали в «Черноморэнерго», обусловлен энергодефицитом в регионе.

Ранее в компании сообщили, что в связи с нехваткой электроэнергии время отключений света в Абхазии увеличилось с четырех до шести часов в сутки. С 1 ноября в регионе действовал прежний график. В этот период электричество в Абхазии отключали на два часа днем и на два часа ночью. В начале декабря глава «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия предупреждал местные власти о рисках блэкаутов в стране. Как утверждал он, без перетока электроэнергии из России Абхазия может оставаться без электричества до 16 часов в сутки.

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