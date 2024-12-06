В Абхазии время отключения света выросло на два часа в сутки

В Абхазии время отключения света увеличили с четырех до шести часов в сутки

Время отключения света в Абхазии увеличили с четырех до шести часов в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго», передает ТАСС.

В организации отметили, что, согласно новому графику ограничений на подачу электроэнергии, время без света вырастет на два часа, до шести часов в сутки. «Об изменениях в энергоснабжении республики будем сообщать своевременно», — сказано в сообщении «Черноморэнерго».

В период с 1 ноября действовал прежний график — электричество отключали на два часа днем и два часа ночью.

Днем ранее глава «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия на совещании с исполняющим обязанности президента республики Бадрой Гунба заявил о рисках блэкаутов в стране. Он добавил, что без перетока электроэнергии из России Абхазия может оставаться без электричества до 16 часов в сутки.