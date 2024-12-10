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12:44, 10 декабря 2024Россия

В России назвали условия возвращения соцвыплат Абхазии

Депутат Затулин призвал Абхазию перестать спекулировать на отношениях с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Основание для разговора о возвращении социальных выплат Абхазии появится, когда страна перестанет спекулировать на отношениях с Россией, убежден первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Условия для возобновления диалога о софинансировании он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Абхазия обратилась к России просьбой разморозить софинансирование зарплат бюджетников, которое Москва приостановила из-за невыполнения Сухумом своих обязательств.

По словам Затулина, выплаты могут быть возвращены, если в Абхазии перестанут разыгрывать российско-абхазские договоренности в ущерб России, ее образу и тем планам, которые были согласованы.

С одной стороны, они просят нас о том, чтобы мы добровольно дотировали Абхазию, а, с другой стороны, не уважают и собственные договоренности, которые они подписывали, и, более того, делают их поводом для сведения внутриполитических счетов. Я думаю, что нет никаких оснований на веру принимать заявления о верности в условиях, когда оппозиция и власти Абхазии ведут себя безответственно по отношению к соглашениям, которые между нами заключены

Константин Затулиндепутат Госдумы

«Значит, давайте в этом смысле будем взаимовежливы. Если вы отказываетесь от прежде заключенных договоренностей, которые были плодом переговоров и всего остального, если вы настаиваете на том, что граждане России не должны иметь в Абхазии тех прав, которые имеют граждане Абхазии в России, и считаете это принципиальным, боитесь наплыва из России людей в Абхазию, то, собственно говоря, какие у вас основания от нас ждать безвозмездной помощи? То есть деньги когда Абхазии дадут, это нормально, а когда — гарантии инвесторам, которых иначе запугивают в Абхазии, лишают бизнеса?» — высказался парламентарий.

Затулин напомнил, что оппозиция страны в течение нескольких лет спекулировала на теме узаконения факта постоянного российского присутствия на госдаче в Пицунде.

Оппозиция разыгрывала эту карту под лозунгом "ни пяди земли не отдадим". Это произошло не вчера, не позавчера, а два-три года назад. За это кто-нибудь будет нести ответственность из тех, кто просит теперь деньги отдать? Накажите людей, которые этим занимаются и отбейте у них охоту спекулировать на отношениях с Россией. Тогда будет полное основание для того, чтобы вернуться к разговор

Константин Затулиндепутат Госдумы

До этого абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашения об инвестициях российских юридических лиц в республике. Возле здания парламента в это время собрались сторонники оппозиции, требовавшие от депутатов не принимать документ.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. В результате пост президента республики покинул Аслан Бжания. Политик объяснил свое решение предотвращением обострения ситуации.

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