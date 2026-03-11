Иран поставил условие для прохода кораблей через Ормузский пролив

КСИР: Любое судно для прохода через Ормузский пролив должно получить разрешение

Любое судно для прохода через Ормузский пролив должно получить разрешение властей. Об этом заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири на странице в соцсети X.

«Любое судно, намеревающееся пройти, должно получить разрешение от Ирана», — написал он.

Тангсири также ответил на вопрос были ли судам даны гарантии для прохода через ⁧Ормузский пролив⁩. По его словам, об этом следует спросить экипажи судов, которые сегодня, 11 марта, доверившись пустым обещаниям, проигнорировали предупреждения и пытались пройти через пролив, но были задержаны.

Ранее пресс-секретарь центрального штаба военного командования республики «Хатам аль-Анбия», полковник Эбрагим Зольфагари пообещал, что Иран пообещал не пропустить ни одного литра нефти, предназначенной для США, через Ормузский пролив.