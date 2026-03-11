Реклама

16:33, 11 марта 2026

Иран поставил условие для прохода кораблей через Ормузский пролив

КСИР: Любое судно для прохода через Ормузский пролив должно получить разрешение
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Любое судно для прохода через Ормузский пролив должно получить разрешение властей. Об этом заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири на странице в соцсети X.

«Любое судно, намеревающееся пройти, должно получить разрешение от Ирана», — написал он.

Тангсири также ответил на вопрос были ли судам даны гарантии для прохода через ⁧Ормузский пролив⁩. По его словам, об этом следует спросить экипажи судов, которые сегодня, 11 марта, доверившись пустым обещаниям, проигнорировали предупреждения и пытались пройти через пролив, но были задержаны.

Ранее пресс-секретарь центрального штаба военного командования республики «Хатам аль-Анбия», полковник Эбрагим Зольфагари пообещал, что Иран пообещал не пропустить ни одного литра нефти, предназначенной для США, через Ормузский пролив.

