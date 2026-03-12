Минирование Ормузского пролива сочли неизбежным

«Известия»: США не смогут уничтожить сотни быстроходных катеров Ирана

США вряд ли смогут уничтожить иранскую «москитную армаду» — сотни быстроходных катеров, которые могут использоваться для минирования Ормузского пролива. Об этом газете «Известия» рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Небольшие плавсредства легко прятать, а операция по сбросу нескольких мин будет скоротечна, и поймать их за этим занятием будет крайне сложно», — сказал аналитик.

Болтенков добавил, что для минирования пролива иранская сторона может использовать наземные реактивные системы залпового огня, снаряды которых могут сбрасывать в акваторию легкие взрывные устройства. «Они вряд ли потопят танкер, но тем не менее пробьют борт, что может привести к разливу нефти. Да и страховки танкеров после таких атак точно взлетят», — заметил эксперт.

Контр-адмирал Игорь Королев допустил, что Иран может заявить о минировании, хотя в реальности не сделать этого. Военный эксперт Юрий Лямин заметил, что дальнейшее развитие ситуации вокруг Ормузского пролива зависит от давления США на Иран, причем последний может действовать постепенно. «Например, Иран может заминировать пролив лишь частично, чтобы продемонстрировать готовность к эскалации», — сказал аналитик.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что иранские высокоскоростные торпеды Hoot, созданные по аналогии с советскими торпедами «Шквал», которые считаются настоящим кошмаром Военно-морских сил (ВМС) США, являются главной угрозой судоходству в Ормузском проливе.

Также в марте опрошенные газетой эксперты пришли к выводу, что возможная потеря Ираном военного флота не критична, поскольку не помешает Тегерану заблокировать Ормузский пролив.