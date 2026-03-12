Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:37, 12 марта 2026Наука и техника

Минирование Ормузского пролива сочли неизбежным

«Известия»: США не смогут уничтожить сотни быстроходных катеров Ирана
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Amr Alfiky / Reuters

США вряд ли смогут уничтожить иранскую «москитную армаду» — сотни быстроходных катеров, которые могут использоваться для минирования Ормузского пролива. Об этом газете «Известия» рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Небольшие плавсредства легко прятать, а операция по сбросу нескольких мин будет скоротечна, и поймать их за этим занятием будет крайне сложно», — сказал аналитик.

Болтенков добавил, что для минирования пролива иранская сторона может использовать наземные реактивные системы залпового огня, снаряды которых могут сбрасывать в акваторию легкие взрывные устройства. «Они вряд ли потопят танкер, но тем не менее пробьют борт, что может привести к разливу нефти. Да и страховки танкеров после таких атак точно взлетят», — заметил эксперт.

Контр-адмирал Игорь Королев допустил, что Иран может заявить о минировании, хотя в реальности не сделать этого. Военный эксперт Юрий Лямин заметил, что дальнейшее развитие ситуации вокруг Ормузского пролива зависит от давления США на Иран, причем последний может действовать постепенно. «Например, Иран может заминировать пролив лишь частично, чтобы продемонстрировать готовность к эскалации», — сказал аналитик.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что иранские высокоскоростные торпеды Hoot, созданные по аналогии с советскими торпедами «Шквал», которые считаются настоящим кошмаром Военно-морских сил (ВМС) США, являются главной угрозой судоходству в Ормузском проливе.

Также в марте опрошенные газетой эксперты пришли к выводу, что возможная потеря Ираном военного флота не критична, поскольку не помешает Тегерану заблокировать Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано первое обращение нового верховного лидера Ирана

    Названы условия пожизненного наказания для напавших на «Крокус Сити Холл» террористов

    Раскрыт уровень смертности в российских колониях

    Известный ведущий назвал мерзавцами злорадствующих по поводу рака у Лерчек россиян

    Врач предупредила об опасности избыточного количества воды

    ВС России нанесли серию ударов по северо-востоку Украины

    Глыба льда упала на пенсионерку в Подмосковье и разбила ей лоб

    72-летняя российская телеведущая призналась в неудачной пластике

    Захарова ответила на слова о выгоде России от войны в Иране словами из песни SHAMAN

    Иран сделал предупреждение Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok