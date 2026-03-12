Реклама

10:27, 12 марта 2026Наука и техника

Иранский аналог «российского кошмара ВМС США» сочли главной угрозой Ормузского пролива

Иранские скоростные торпеды Hoot сочли главной угрозой судам в Ормузском проливе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Stringer / Reuters

Иранские высокоскоростные торпеды Hoot, созданные по аналогии с советскими торпедами «Шквал», которые считаются настоящим кошмаром Военно-морских сил (ВМС) США, являются главной угрозой судоходству в Ормузском проливе, уверяет Telagram-канал «Военная хроника».

Издание напоминает, что при движении под водой, благодаря явлению гидродинамической кавитации (формированию воздушного слоя между поверхностью аппарата и водой), торпеда развивает скорость до 360 километров в час (около 100 метров в секунду). Telegram-канал отмечает, что дальность действия торпеды, составляющая 10-13 километров, требует сближения с кораблями ВМС США.

«Высокая скорость Hoot радикально сокращает время реакции противника, делая эти торпеды чрезвычайно сложной целью для традиционных систем противоторпедной обороны военных кораблей», — пишет издание, отмечая, что Израиль и США заинтересованы в уничтожении носителей Hoot.

Ранее заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави заявил, что Иран может в ближайшее время применить ракеты нового типа, которые стартуют из-под воды.

В феврале 2022-го обозреватель американского издания 19FortyFive Кайл Мизоками заметил, что российская скоростная торпеда «Шквал», запускаемая с субмарин, является кошмаром ВМС США, а ее недостатками стали высокая шумность, низкая маневренность и трудности с системой наведения.

В ноябре 2017-го разработчик торпеды «Шквал» Шамиль Алиев заявил, что после модернизации самая быстрая в мире торпеда «Шквал» останется неуправляемой, тогда как ее максимальная скорость вырастет.

