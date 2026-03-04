В России потерю Ираном военного флота сочли некритичной

Возможная потеря Ираном военного флота некритична, поскольку не помешает Тегерану заблокировать Ормузский пролив, считают опрошенные газетой «Известия» эксперты.
По словам военного аналитика Дмитрия Болтенкова, в результате американских и израильских ударов Иран лишился большей части военных кораблей.
Тем не менее, как отмечает газета, для блокирования Ормузского пролива иранская сторона может использовать наземные ракетные системы, а также, в крайнем случае, заминировать водное пространство. «Для того чтобы обеспечить свободное судоходство, нужно провести специальную операцию, к которой должны быть привлечены авианосные ударные группы США и имеющийся там флот», — отметил военный эксперт Алексей Леонков.
Газета напомнила, что Иран располагает десятками пусковых установок противокорабельных ракет Noor — копиями китайских С-602 — с дальностью до 120 километров, а также крылатыми ракетами Zafar дальностью до 500 километров. Также иранская сторона для блокирования пролива и противодействия силам США может задействовать баллистические ракеты Fateh-110 с дальностью полета до 300 километров.
Марте портал USNI News заметил, что США ударили по пирсу Чабахара — району, вблизи которого ранее проходили совместные учения флотов Ирана, России и Китая.
Тогда же издание сообщило, что Вооруженные силы США нанесли удар по базе с иранскими подводными лодками проекта «Варшавянка» российского производства.