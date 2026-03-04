Реклама

Наука и техника
16:06, 4 марта 2026

В России потерю Ираном военного флота сочли некритичной

«Известия»: Потеря Ираном военного флота не помешает блокаде Ормузского пролива
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Jamejamonline / Ebrahim Norouzi / Reuters

Возможная потеря Ираном военного флота некритична, поскольку не помешает Тегерану заблокировать Ормузский пролив, считают опрошенные газетой «Известия» эксперты.

По словам военного аналитика Дмитрия Болтенкова, в результате американских и израильских ударов Иран лишился большей части военных кораблей.

Тем не менее, как отмечает газета, для блокирования Ормузского пролива иранская сторона может использовать наземные ракетные системы, а также, в крайнем случае, заминировать водное пространство. «Для того чтобы обеспечить свободное судоходство, нужно провести специальную операцию, к которой должны быть привлечены авианосные ударные группы США и имеющийся там флот», — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Газета напомнила, что Иран располагает десятками пусковых установок противокорабельных ракет Noor — копиями китайских С-602 — с дальностью до 120 километров, а также крылатыми ракетами Zafar дальностью до 500 километров. Также иранская сторона для блокирования пролива и противодействия силам США может задействовать баллистические ракеты Fateh-110 с дальностью полета до 300 километров.

Марте портал USNI News заметил, что США ударили по пирсу Чабахара — району, вблизи которого ранее проходили совместные учения флотов Ирана, России и Китая.

Тогда же издание сообщило, что Вооруженные силы США нанесли удар по базе с иранскими подводными лодками проекта «Варшавянка» российского производства.

