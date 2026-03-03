Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:34, 3 марта 2026Наука и техника

США ударили по району учений флотов Ирана, России и Китая

USNI News: США ударили по району учений флотов Ирана, России и Китая
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

США ударили по пирсу Чабахара — району, вблизи которого ранее проходили совместные учения флотов Ирана, России и Китая. Об этом сообщает портал USNI News.

Ресурс напоминает, что в районе Чабахара несколько недель назад военные корабли Ирана, России и Китая принимали участие в совместных учениях «Пояс безопасности».

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В феврале американское издание TWZ написало, что корабли Военно-морских сил Китая и Военно-морского флота России в Ормузском проливе вблизи Ирана не помешают возможной операции США против Тегерана, а перед ее началом могут и вовсе покинуть регион.

Тогда издание допустило, что США завершат подготовку к операции против Ирана как раз тогда, когда закончатся учения «Пояс безопасности», а корабли России и Китая покинут Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    Россиянин упал в колодец с кипятком и выжил

    Apple представила самый мощный ноутбук MacBook

    В России критически упала реализация автомобилей

    В России спрогнозировали дальнейшие действия США в конфликте с Ираном

    Москвичи бросились скупать резиновые сапоги

    Серб добровольно пошел воевать за Украину и попал в международный розыск

    В России объяснили слова Зеленского о выборах на Украине

    Белорусский теннисист и его соперник сбежали с корта после взрыва беспилотника в Дубае

    США и Израиль ударили по ключевому органу власти Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok