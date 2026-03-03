США ударили по базе с российскими «Варшавянками» в Иране

USNI News: США нанесли удар по базе с иранскими подводными лодками

Вооруженные силы (ВС) США нанесли удар по базе с иранскими подводными лодками проекта «Варшавянка» (по кодификации НАТО — Kilo). Об этом со ссылкой на Центральное командование ВС Соединенных Штатов сообщает профильный ресурс USNI News.

«Удары были нанесены по небольшому подводному флоту Ирана, состоящему из многочисленных маломерных подводных лодок и нескольких субмарин типа Kilo российского производства», — говорится в публикации.

USNI News затруднилось оценить масштабы ущерба, нанесенного иранскому подводному флоту.

В феврале обозреватель американского журнала 19FortyFive Майя Карлин заметила, что иранские субмарины проекта «Варшавянка» российского производства представляют опасность для Военно-морских сил США.

Согласно Карлин, иранская сторона располагает тремя дизель-электрическими подводными лодками проекта Tareq (модернизированными подлодками проекта «Варшавянка»), двумя субмаринами проекта Fateh и несколькими мини-подлодками проекта Ghadir. Автор называет субмарины проекта Tareq крупнейшим и наиболее совершенным типом иранских подводных лодок. Длина подводных лодок составляет 74 метра, они могут нести 18 торпед и оставаться под водой в течение нескольких дней.

