Усиление атак Ирана в Ормузском проливе повысило угрозу его закрытия

WSJ: Усиление атак в Ормузском проливе повышает угрозу его длительного закрытия

Усиление иранских атак и решение правительства США приостановить военное сопровождение нефтяных танкеров через Ормузский пролив повышает угрозу длительного закрытия, которое парализует экспорт по важнейшему в мире маршруту транспортировки энергоносителей. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам официальных лиц стран Персидского залива, США неоднократно отклоняли запросы нефтяных компаний на сопровождение танкеров. Представители американского министерства обороны заявляют, что отправлять военные корабли в узкие воды пролива, ширина которого в самом узком месте составляет около 21 мили, слишком рискованно до тех пор, пока не снизится опасность обстрелов со стороны Ирана.

Американские войска нанесли удары по иранскому военно-морскому флоту, а также по экипажам его беспилотников и ракет, пытаясь сдержать угрозу. Однако Иран продолжает наносить удары, к этому также добавляются риски, связанные с морскими минами и иранскими подводными лодками.

Как отмечает издание, в результате парализуется движение судов, а закрытие пролива быстро приводит к глобальным экономическим потрясениям и представляет собой серьезную военную и политическую проблему для администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что Вашингтон отменит часть своих санкций против нефтяной отрасли других государств. Отмечается, что в связи с ростом мировых цен на энергоносители администрация президента США может смягчить санкции, введенные в отношении российской нефти.

9 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Он позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки». Акцент в разговоре политиков был вокруг Ирана и на переговорах по Украине.