Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:38, 12 марта 2026Мир

Усиление атак Ирана в Ормузском проливе повысило угрозу его закрытия

WSJ: Усиление атак в Ормузском проливе повышает угрозу его длительного закрытия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Усиление иранских атак и решение правительства США приостановить военное сопровождение нефтяных танкеров через Ормузский пролив повышает угрозу длительного закрытия, которое парализует экспорт по важнейшему в мире маршруту транспортировки энергоносителей. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам официальных лиц стран Персидского залива, США неоднократно отклоняли запросы нефтяных компаний на сопровождение танкеров. Представители американского министерства обороны заявляют, что отправлять военные корабли в узкие воды пролива, ширина которого в самом узком месте составляет около 21 мили, слишком рискованно до тех пор, пока не снизится опасность обстрелов со стороны Ирана.

Американские войска нанесли удары по иранскому военно-морскому флоту, а также по экипажам его беспилотников и ракет, пытаясь сдержать угрозу. Однако Иран продолжает наносить удары, к этому также добавляются риски, связанные с морскими минами и иранскими подводными лодками.

Как отмечает издание, в результате парализуется движение судов, а закрытие пролива быстро приводит к глобальным экономическим потрясениям и представляет собой серьезную военную и политическую проблему для администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что Вашингтон отменит часть своих санкций против нефтяной отрасли других государств. Отмечается, что в связи с ростом мировых цен на энергоносители администрация президента США может смягчить санкции, введенные в отношении российской нефти.

9 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Он позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки». Акцент в разговоре политиков был вокруг Ирана и на переговорах по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о дружбе с Путиным

    Кадыров назвал не имеющими оправдания действия войск Ирана

    Поездка Трампа в Китай столкнулась с неопределенностью

    Разыскиваемый за кражу россиянин ранил ножом стажера полиции

    Подсчитаны траты рядового американца на войну с Ираном

    Зеленский раскрыл проблему обороны Украины

    Усиление атак Ирана в Ормузском проливе повысило угрозу его закрытия

    Долина рассказала об изменении своих взглядов после ситуации с квартирой

    Дмитриев рассказал о встрече с представителями США

    Женщина пожаловалась на боли во время секса и нашла смертельно опасный предмет внутри себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok