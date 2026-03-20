03:32, 20 марта 2026Интернет и СМИ

Предсказаны шаги Трампа в случае поражения США в Иране

Economist: В случае поражения США в Иране Трамп может наказать Европу
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский президент Дональд Трамп может наказать Европу в случае провала военной операции США в Иране. Об этом пишет The Economist.

Издание отмечает, что война ослабляет позиции главы Белого дома и делает его злее. В случае проигрыша он способен ослабить помощь Украине и выйти из НАТО, чтобы наказать Европу, и снова ввести пошлины. «Трамп очень плохо переносит поражения. Его непродуманная, опрометчивая война против Ирана изменит ход его президентства», — отмечают авторы статьи.

Ранее Трамп заявил о возможности завершить военную операцию против Ирана «за две секунды». По словам американского лидера, Вашингтон этого не делает из-за благоразумия руководства. Он также сообщил, что в Иране «уничтожено все, что можно уничтожить».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

