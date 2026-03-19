Трамп сделал странное заявление о конфликте с Ираном

Трамп: США могли бы за две секунды закончить военную операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности завершить военную операцию против Ирана «за две секунды». Об этом он высказался в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского лидера, Вашингтон этого не делает из-за благоразумия руководства. Он также сообщил, что в Иране «уничтожено все, что можно уничтожить».

Ранее Трамп заявил, что не намерен направлять войска для проведения сухопутной операции против Ирана. При этом он отметил, что если бы направлял их, то не стал бы об этом рассказывать.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.