00:36, 20 марта 2026Мир

Трамп: США могли бы за две секунды закончить военную операцию против Ирана
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности завершить военную операцию против Ирана «за две секунды». Об этом он высказался в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского лидера, Вашингтон этого не делает из-за благоразумия руководства. Он также сообщил, что в Иране «уничтожено все, что можно уничтожить».

Ранее Трамп заявил, что не намерен направлять войска для проведения сухопутной операции против Ирана. При этом он отметил, что если бы направлял их, то не стал бы об этом рассказывать.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

    Последние новости

    У США заканчиваются деньги на войну с Ираном. Какие проблемы в скором времени ожидают Трампа и как он может использовать Украину?

    Стало известно о планах Трампа отправить войска в Иран

    ФИФА высказалась об отстранении Израиля от турниров

    Трамп сделал странное заявление о конфликте с Ираном

    В Германии высказались об участии в миссии против Ирана

    Загадочная пирамида на Марсе спровоцировала новую дискуссию о внеземных цивилизациях

    Популярные препараты неожиданно связали со снижением тревоги и депрессии

    Слух о верховном лидере Ирана опровергли

    Пожилым россиянам посоветовали работающие способы защититься от мошенников

    «Некоторые страны заигрались». Москва представила ответ на угрозы Запада «теневому флоту» России. В чем он заключается?

    Все новости
